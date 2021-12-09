Проблемы и высокие чувства: гороскоп на 8 января

Могут сложиться непростые отношения у родителей уже взрослых детей, однако оснований для серьезной конфронтации не будет. Нужно понимать, что дети имеют право на самоопределение. Позвольте им сделать самостоятельный шаг. С течением времени молодые Овны будут набираться опыта семейной жизни, и все наладится.

Сегодня влюбленные представители этого знака вряд ли отважатся выразить свои чувства, предпочитая оставить все как есть. По крайней мере, вы должны быть отзывчивым, чтобы партнер ощутил тепло, исходящее от горячего и верного сердца Тельца.

Гороскоп на 8 января 2022 года Близнецы

Многие Близнецы будут ощущать упадок сил, ослабление иммунитета. Очередная атака вирусов и бактерий может перевести их на больничный режим. Чтобы избежать ослабления иммунитета, рекомендуется ударная доза витамина С и выполнение профилактических мероприятий. Полезен пост, очистительные процедуры.

Гороскоп на 8 января 2022 года Рак

Многим Ракам захочется расслабиться и отдохнуть. Не намечайте на сегодня великих свершений дома или на службе, поскольку ваша трудоспособность снижена. Уделите больше времени подготовке к предстоящим крупным проектам. Проведите разгрузочный день или очистительные мероприятия.

Гороскоп на 8 января 2022 года Лев

Под влиянием планет Львы могут почувствовать сильную тягу к полному эмоциональному слиянию с избранником. Всецело предаваясь высоким чувствам, старайтесь не попасть в психологическую зависимость от любимого человека.

Гороскоп на 8 января 2022 года Дева

Возможны размолвки с любимым человеком из-за легкомыслия, потакания любым своим желаниям и подверженности соблазнам. Будьте внимательны к окружающим и не давайте повода для слухов и сплетен.

Гороскоп на 8 января 2022 года Весы

Влияние планет связано с присутствием в жизни Весов удовольствий и красивых вещей. Это отличное время для приобретения предметов интерьера, мебели, ювелирных украшений. Если же собственных финансов не хватает, то можно рассчитывать на подарки от родственников и знакомых по самым разным поводам.

Гороскоп на 8 января 2022 года Скорпион

В центре внимания окажутся контакты с окружающими. Вам придется в неформальной обстановке решать много вопросов с коллегами, начальством, деловыми партнерами. При этом вероятны путаница и неясности. Откажитесь от принятия важных решений, поскольку легко сделать ошибку.

Гороскоп на 8 января 2022 года Стрелец

Под влиянием планет ваши мысли, чувства и поступки могут находиться в некотором беспорядке, что приведет к напряжению во всех сферах вашей деятельности. Не исключены недоразумения с товарищами и сослуживцами. Не стоит впадать в панику и менять планы на этот день. Не поддавайтесь эмоциям, следуйте голосу разума.

Гороскоп на 8 января 2022 года Козерог

День годится для заграничных поездок, организации выставок, концертов, спортивных соревнований. Козероги сумеют разумно распорядиться своими силами и энергией при достижении успеха. Решение проблем с позиции силы не эффективно. От такого подхода лучше сразу отказаться, как от вредной привычки, которая не сулит ничего хорошего. Благожелательный настрой и дипломатия помогут куда больше.

Гороскоп на 8 января 2022 года Водолей

Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Вы будете склонны следовать советам шарлатанов, заниматься самолечением. Не нужно менять схему лечения, переходить на новые лекарства или медицинские процедуры, лучше использовать старые и проверенные средства! Это позволит избежать аллергии лекарственных отравлений.

Гороскоп на 8 января 2022 года Рыбы

Этот день подходит для расширения круга общения, долгосрочного планирования. Активная интеллектуальная деятельность приведет к перспективным направлениям в интересующих вас вопросах. Хороший день для работы со средствами массовой информации, чтения лекций, а также освоения новых компьютерных программ.