5 фильмов для продолжения новогоднего настроения: советы сыктывкарского блогера

Выбор новогодних картин бесконечен. Одни любят пересматривать «Гарри Поттера» (тем более ему в этом году 20 лет), другие посвящать праздники советским кинокартинам – «Карнавальная ночь» и так далее. Не стоит гоняться за модой и смотреть то, что вам не нравится, даже если родственники уверены, что без «Иронии судьбы» что-то не сложится. Выбирайте фильмы по душе, чтобы они подняли ваше и без того прекрасное настроение и подарили множество положительных эмоций в новом году! - советует наш эксперт.

Наверняка каждый из вас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с тем, что не мог выбрать фильм на вечер. Особенно актуальна эта проблема в новогодние праздники, когда положение обязывает смотреть что-то «праздничное». Посмотреть мелодраму, которую посоветовала коллега? Или исторический фильм, который хвалил отец? Мария Болгова дала отличный совет на этот счет.

Новогодние праздники стремительно уходят. Вы уже открыли шампанское и загадали желание под бой курантов. Несколько раз навестили родных и близких. Доели весь заготовленный оливье. Погуляли по городу, сходили на каток и покатали детей на ватрушке. Кажется, перед началом рабочих будней хочется просто замедлится и отдохнуть. И лучше всего это сделать, организовав домашний кинопоказ.

Все равно никаких идей, что бы такое посмотреть сегодня вечером? Не грустите. Специально для этого Мария собрала подборку из пяти фильмов, которые наверняка скрасят ваши новогодние выходные.

«Тариф Новогодний» (2008)

Если надоели заезженные советские фильмы типа «Ирония судьбы или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию», можно поискать альтернативу в российском кино. Обожаю «Тариф Новогодний» – картину о чуде, истинной любви и настоящей дружбе, которую герои проносят сквозь время. Здесь есть и юмор, и новогоднее настроение, и повод попереживать, и даже упоминание Сыктывкара! Отличное кино для новогодних праздников!

«Путешествие Гектора в поисках счастья» (2014)

В конце года многие подводят итоги, строят планы и задаются вопросом о счастье. Фильм о Гекторе как раз об этом – герой разочаровывается в своей бессобытийной, но стабильной жизни и отправляется в путешествие. Повсюду он встречает разных людей и задает им один единственный вопрос «Вы счастливы?». Очень смешная и жизнеутверждающая картина.

«Крепкий орешек» (1988)

Казалось бы, как в этом списке может оказаться боевик 80-х с Брюсом Уиллисом? Вспоминайте, действие фильма происходит в рождественское время – в канун праздника нью-йоркский офицер полиции Джон Макклейн прибывает в Лос-Анджелес, чтобы помириться со своей женой Холли, и понеслась! Девушки, отличная находка для просмотра со своим молодым человеком – он явно охотнее посмотрит «Крепкий орешек», чем «Один дома».

«Снежный пирог» (2006)

Уютный зимний фильм, который поднимает несколько важных тем – взаимодействие с людьми, больными аутизмом, и переживание потерь. По сюжету главный герой Алекс Хьюз (Алан Рикман), выйдя из тюрьмы за убийство, подвозит на своей машине молодую девушку. Не успев оглянуться, они попадают в аварию, которая уносит жизнь девушки. С чувством вины, он добирается до ее матери (Сигурни Уивер), и пытается донести печальную новость, но тут история приобретает неожиданный поворот. Казалось бы, сложная мелодраматическая тема, но разворачивается в теплой и непосредственной атмосфере. Возможно, кому-то покажется скучным, но эстетам-киноманам картина должна понравиться.

«Клаус» (2019)

Если вдруг прошли мимо этого потрясающего мультфильма – наверстывайте упущенное! Главный герой — эгоистичный и самовлюбленный почтальон, который должен отправиться в далекий северный город, чтобы доказать отцу, что он чего-то стоит. Там он встречается с таинственным ремесленником, создающим игрушки, и предлагает раздавать их детям взамен на письма. Знакомый сюжет? Да, мультик рассказывает об альтернативной истории происхождения мифа о Санта-Клаусе в невероятно красивой рисовке.