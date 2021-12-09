Патриарх Кирилл рассказал, к чему приведет отказ женщин от деторождения

Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Если подобное [отказ женщин от деторождения - ред.] когда-нибудь произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы, - сказал патриарх Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос об отношении к исследованиям по созданию "искусственной утробы".