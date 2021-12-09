Сыктывкарца оштрафовали на 15 тысяч за отсутствие маски

В Сыктывкаре мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие маски в магазине. Такой высокий штраф он получил из-за того, что попался на этом правонарушении уже в пятый раз. Об этом сообщает "Комиинформ".

Мужчина раньше привлекался к ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ) и не сделал для себя должных выводов.