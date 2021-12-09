Врачи назвали главные обследования для диагностики болезней

Одними из важнейших обследований, которое обычно назначается доктором раз в год, является оценка показателей печени, почек, сердца. Исходя из этих данных можно распознать заболевания на ранней стадии. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко. Об этом сообщают "Ura.ru".

- Из базовых анализов необходимо сдавать общий анализ крови, мочи, также биохимический анализ крови. Туда должны входить показатели, благодаря которым оценивается состояние печени — аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин общий и прямой, щелочная фосфатаза. Анализ покажет и функции почек — креатинин, и определение электролитов в крови (натрий, калий, кальций). Необходимо посмотреть и уровень холестерина. Еще один важный анализ — электрокардиограмма, тиреотропный гормон (ТТГ), отвечающий за функцию щитовидной железы, и уровень глюкозы в крови, от которого зависит диагностика преддиабета и сахарного диабета у человека, — отметил он в разговоре с журналистами агентства.

Ткаченко добавил, что если в каком-нибудь из анализов будут отклонения, необходимо обратиться к специалисту для более детального обследования организма. Это базовый набор, который позволяет провести «скрининг» здоровья. Все обследования специалист советует сдавать самостоятельно каждый год.

Петр Ткаченко убежден, что россиянам не стоит игнорировать государственные программы диспансеризации в поликлиниках и больницах. Помимо вышеперечисленных обследований, также включающих флюорографию, процедура предполагает прохождение невролога, офтальмолога, уролога (для мужчин), гинеколога и маммолога (для женщин). В ряде случаев назначается исследование крови на онкомаркеры. После прохождения диспансеризации и нахождения проблемы пациента всегда отправят к более узкому специалисту.