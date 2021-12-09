Рождественский подарок: осужденного в Ухте пытались снабдить мобильной связью

6 января в ухтинской ИК-24 при досмотре продуктовой передачи для осужденного были обнаружены запрещенные предметы. 2 сим-карты были спрятаны ухищренным способом – в тюбике с зубной пастой.

Продукты с запрещенными предметами осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере, в исправительное учреждение доставил житель Ухты. В соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ за попытку снабдить осужденного средствами мобильной связи в отношении гражданина сотрудники ИК-24 составили материалы об административном правонарушении.