Россиян предупредили об опасности отеков после праздников

Отечность после употребления алкоголя и большого количества пищи может говорить о наличии заболеваний сердца, почек, печени или сосудов. Об этом в беседе с URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.

- Причин отечности очень много. Если человек ел и пил, как не в себя, естественно отечный синдром будет. За счет того, что пища нормально не переваривалась, за счет эффекта самого алкоголя и интоксикации. Возможна и пищевая непереносимость продуктов. Здесь вопрос в количестве еды, ее качестве, и способности организма это переваривать. Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов. Нужно смотреть каждый случай, — сказал Антон Поляков.

Он отметил, что алкоголь может повлиять на течение имеющихся болезней.