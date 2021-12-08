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У жителя Коми украли ферму для добычи криптовалюты

У жителя Коми украли ферму для добычи криптовалютыФото: Авито.ру

В ОМВД России по городу Вуктылу поступило сообщение от местного жителя, 1988 года рождения, о краже майнинговой фермы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний знакомый потерпевшего.

Установлено, что заявитель временно проживал в квартире сожительницы подозреваемого. В комнате он оборудовал ферму для майнинга, шум от которой вызвал недовольство соседей. Жители дома пожаловались хозяевам квартиры на громкого жильца. Тогда подозреваемый, воспользовавшись отсутствием приятеля, с помощью углошлифовальной машинки спилил входную дверь в квартиру и установил новую. Из жилища он похитил майнинговую ферму и впоследствии продал ее через сайт объявлений «Авито.ру» за 50 000 рублей. Вырученными денежными средствами воспользовался по своему усмотрению.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело в соответствии с  п.в ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Получены признательные показания. Ранее житель Вуктыла к уголовной ответственности не привлекался.   

Ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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