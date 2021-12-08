У жителя Коми украли ферму для добычи криптовалюты

В ОМВД России по городу Вуктылу поступило сообщение от местного жителя, 1988 года рождения, о краже майнинговой фермы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний знакомый потерпевшего.

Установлено, что заявитель временно проживал в квартире сожительницы подозреваемого. В комнате он оборудовал ферму для майнинга, шум от которой вызвал недовольство соседей. Жители дома пожаловались хозяевам квартиры на громкого жильца. Тогда подозреваемый, воспользовавшись отсутствием приятеля, с помощью углошлифовальной машинки спилил входную дверь в квартиру и установил новую. Из жилища он похитил майнинговую ферму и впоследствии продал ее через сайт объявлений «Авито.ру» за 50 000 рублей. Вырученными денежными средствами воспользовался по своему усмотрению.