В ДТП в Сыктывкаре пострадала несовершеннолетняя

6 января в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя.

06.01.2022 около 23 часов 25 минут произошло столкновение автомашины Лада Калина, под управлением водителя 2003 г.р., которая двигалась по улице Нагорная со стороны улицы приречная в направление улицы Тентюковская напротив д.105 по улицы Нагорная и автомашины Лада Гранта, под управлением водителя 1985 г.р., которая двигалась во встречном направлении, после чего автомашина Лада Калина совершила наезд на препятствие (снежный бруствер).