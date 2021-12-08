В ДТП в Сыктывкаре пострадала несовершеннолетняя

6 января в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя.
06.01.2022 около 23 часов 25 минут произошло столкновение автомашины Лада Калина, под управлением водителя 2003 г.р., которая двигалась по улице Нагорная со стороны улицы приречная в направление улицы Тентюковская напротив д.105 по улицы Нагорная и автомашины Лада Гранта, под управлением водителя 1985 г.р., которая двигалась во встречном направлении, после чего автомашина Лада Калина совершила наезд на препятствие (снежный бруствер).
В результате ДТП пострадал пассажир автомашины Лада Гранта – несовершеннолетняя 2014 г.р., д/з: ЗЧМТ, СГМ. Госпитализирована в ДРБ. Находилась на заднем пассажирском сидении справа. Пристегнута ремнем безопасности.
Водитель автомашины Лада Калина к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. Стаж вождения с 2021 года. Водитель автомашины Лада Гранта к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года привлекался 2 раза. Водительский стаж 2020 года.