Иммунолог предсказал россиянам рост смертности из-за омикрон-штамма

В России увеличиться смертность от коронавируса после распространения штамма «Омикрон». Таким мнением поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об этом сообщает "URA.ru".

- Летальность „Омикрон“-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у „Дельта“ — линии раза в три. Но это не значит, что на фоне захлестывающей заболеваемости и высоких темпах госпитализации мы не получим также роста смертности. Он вполне себе возможен за счет заразности, обхода [„Омикроном“] иммунитета и перегрузки системы здравоохранения. Так как популяция в России не так [сильно] проиммунизирована, как в Великобритании, и система здравоохранения перегружена, закономерно, что мы увидим более высокие цифры по умершим в день, чем видели на „Дельта“-волне. Если смертность и не побьет рекорд, то меньше точно не будет. После выхода с праздничных дней сначала будут умеренные темпы роста заболеваемости, потом резкие, — сказал Николай Крючков.