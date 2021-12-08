Сыктывкарский «Строитель» сыграет со сборной России по бенди

Учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды страны по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре в январе. Такое решение было принято Федерацией хоккея с мячом России.

Начиная с 12 января сборная России под руководством Павла Франца будет тренироваться на Республиканском стадионе в столице Коми. Отметим, что ряд хоккеистов уже выходили на лед в Сыктывкаре в составе своих клубов, однако для целой группы сборников это будет первый выход на обновлённый стадион.