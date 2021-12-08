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Сыктывкарский «Строитель» сыграет со сборной России по бенди

Сыктывкарский «Строитель» сыграет со сборной России по бендиФото с сайта сыктывкарского «Строителя»

Учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды страны по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре в январе. Такое решение было принято Федерацией хоккея с мячом России.

Начиная с 12 января сборная России под руководством Павла Франца будет тренироваться на Республиканском стадионе в столице Коми. Отметим, что ряд хоккеистов уже выходили на лед в Сыктывкаре в составе своих клубов, однако для целой группы сборников это будет первый выход на обновлённый стадион.

Во время сборов национальная команда проведет несколько контрольных матчей с сыктывкарским «Строителем». Игры запланированы 15 и 16 января. Начало в 13.00. Купить билеты можно на сайте komi-bandy2021.ru в разделе «Билеты». Для посещения матча нужно иметь QR-код вакцинированного или переболевшего либо отрицательный ПЦР-тест. 

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