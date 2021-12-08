Спасателям разрешат вычислять геолокацию людей, которые звонят на 112

В Госдуме разрабатывают законопроект, который поможет искать пропавших людей с помощью геолокации. Об этом сообщил координатор поискового отряда «Лиза Алерт», депутат Думы Олег Леонов, пишет Ura.ru.

Проект закона предусматривает три улучшения.

– Первое – это сделать так, чтобы сотовые операторы передавали местоположение пропавшего человека с точностью не более 500 метров. Технически это возможно, нужно модернизировать сотовые сети. Это не так дорого стоит. Второе – это когда человек звонит на 112, чтобы в момент вызова передавались его координаты, которые определены по спутникам. Они все равно есть в телефоне, просто сейчас они не передаются. Третье – надо аварийно-спасательным формированиям (АСС) разрешить использовать специальные поисковые устройства, которые могут вести поиск включенных мобильных телефонов, – сказал Леонов.