Нехватка времени и моральные дилеммы: гороскоп на 7 января

Вероятно, сегодня вам будет трудно организовать свой день. Нехватка времени, ненужная суета, ссоры по пустякам способны испортить настроение кому угодно. Для «разрядки атмосферы» ничего не предпринимайте, никуда не торопитесь, попросите прощения у близких, сами простите их. Спокойный отдых, продолжительный сон — вот то, что вам сейчас нужно.

День символизирует достижение цели, победу. Сегодня многие Тельцы используют благоприятные шансы и будут «нажимать на все рычаги» ради достижения собственных целей. В данной ситуации найдите точки соприкосновения с другими людьми и учтите их интересы, в противном случае вы устроите себе и им тяжелую жизнь.

Близнецы

Вероятно, Близнецы сегодня будут сосредоточены на проблемах морали, на стремлении найти возвышенные объяснения своим действиям. Старайтесь не погружаться в мир абстракций, в котором угаснет ваша энергия и импульсы к конкретным действиям.

Рак

День символизирует начало новых дел, перспективное планирование. Весь личный опыт представителей этого знака может быть сосредоточен на делах и проектах, которые вот-вот должны начаться. Получите радость от предвкушения, планирования, обсуждения каких-то мероприятий, определения собственной роли в общей программе.

Лев

День символизирует благотворительность, служение. Львы, взяв на себя какую-то ответственность, в состоянии неуклонно выполнять все свои обязательства. Не стоит жертвовать своим благосостоянием и здоровьем ради чрезмерного тщеславия.

Дева

Многие Девы сегодня будут полны решимости испытать судьбу, добиваться от нее желаемого, каких бы тяжких усилий это ни стоило. Не следует так усердствовать. Вы рискуете свести все к чисто утилитарной основе - к практическому интересу — и тем самым обесценить все.

Весы

День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни. Опасайтесь физических и психологических перегрузок, из-за которых вы можете заболеть. Нужно «держать себя в руках», смотреть на чередование удач и неудач как на естественную смену дня и ночи.

Гороскоп на 7 января 2022 года Скорпион

В любовных отношениях (как мужчин, так и женщин) вполне возможны серьезные недоразумения. Вам не будет хватать ощущения стабильности. Погоня за увлекательным и интересным — не ваш стиль.

Стрелец

День символизирует двойственность. С одной стороны, вы будете стараться не слишком вмешиваться в дела других, а с другой — все же предпочтете быть в курсе всех проблем и как-то влиять на ситуацию. Не взваливайте на себя груз ответственности за жизнь окружающих. Другой реакции, кроме раздражения, не дождетесь.

Гороскоп на 7 января 2022 года Козерог

День биохимических преобразований и алхимии тела и души. Во время этого процесса в организме включаются тончайшие энергии. Будьте осторожны, так как сегодня могут активизироваться всякого рода шарлатаны-целители, черные маги, колдуны. Старайтесь долго не находиться в людных местах.

Водолей

День символизирует проницательность, решимость, вспыльчивость, самоуверенность. На основе этого Водолеи могут совершать промахи, ошибаться, завышать самооценку. Не втягивайтесь в интриги, подумайте, прежде чем принимать решение. Не забывайте о родных — именно они окажут поддержку в трудную минуту.

Рыбы

Недостатка в поклонниках у вас не будет, но большое количество романов доставит вам много хлопот и мучений. Некоторые Рыбы, боясь в очередной раз разочароваться, предпочтут больше не рисковать. Этот день вы можете посвятить ручной работе, творчеству. Рекомендуется спокойный и уединенный образ жизни.