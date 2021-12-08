Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств и пыток в колониях

Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колонияхю Поручение опубликовано на сайте Кремля, пишет РИА Новости.

– Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы, - говорится в поручении.