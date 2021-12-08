В Коми омоновцы задержали мужчину, который незаконно удерживал ребенка

ОМОН «Зырянин» управления Росгвардии по Коми подвел итоги за 2021 год. О самых значимых рассказывает пресс-служба ведомства. Так, спецподразделение задержало мужчину 1977 года рождения. Его подозревали в незаконном удержании малолетнего ребенка. Благодаря слаженным и решительным действиям омоновцев, ребенка удалось спасти.

Всего личный состав ОМОНа участвовал в более 600 мероприятиях, из них более 80 задействований инженерно-технического отделения. В ходе проведения специальных мероприятий за административные правонарушения задержано более 300 граждан, по подозрению в совершении преступлений задержано более 40 граждан, из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия, 30 боеприпасов, 400 грамм взрывчатых веществ, более 100 грамм наркотических средств, более 2,8 миллионов рублей.