В Госдуме призвали вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Так он прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме, пишет РИА Новости.

Хамзаев также отметил, что необходимо разобраться, почему одного из подозреваемых, ранее находившегося в местах лишения свободы из-за сексуального насилия, освободили по УДО.