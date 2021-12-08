В Госдуме призвали вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Так он прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме, пишет РИА Новости.
Хамзаев также отметил, что необходимо разобраться, почему одного из подозреваемых, ранее находившегося в местах лишения свободы из-за сексуального насилия, освободили по УДО.
Разговоры о возвращении смертной казни пошли после ужасного случая убийства ребенка в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. В результате организованных поисков силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.