Жительница Коми изрезала мужчину ножом и оставила умирать в квартире

В Воркуте росгвардейцы обратили внимание на женщину, которая разгуливала по проезжей части на улице Ленина. Сотрудники обратились к ней, чтобы узнать, почему она ходит прямо по дороге. Воркутинка ответила, что в одной из квартир изрезала ножом своего сожителя, передает пресс-служба Росгвардии.

Женщину 1984 года рождения задержали. Она указала, что выбросила нож у соседних домов – там его и нашла следственно-оперативная группа. Мужчину с колото-резанными ранами доставили в больницу.