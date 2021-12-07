Назван симптом рака, который проявляется на шее, лице и ушах

Появление дефектов кожи на шее, лице и ушах может быть симптомом рака. Об этом со ссылкой на издание Express пишет РИА Новости.

Речь идет о самой распространенной форме онкологического заболевания – базальноклеточной карциноме. Отмечается, что в таком случае на коже часто возникают шишки или красные чешуйчатые пятна, нередко отличающиеся темным или коричневым цветом. Эти образования иногда зудят. Кроме того, могут появиться следы, похожие на шрамы.