Спасатели помогли двум жительницам Коми не остаться без пальцев

Первый случай был в Троицко-Печорске. 1 января 35-летняя местная жительница проснулась с распухшим пальцем, не смогла самостоятельно снять обручальное кольцо. Помогли только спасатели, которые за 10 минут срезали украшение.

В Коми двум женщинам понадобилась помощь спасателей после новогодних праздников. Они рисковали остаться без пальцев, передает « Комиинформ ».

Второй случай произошел в сыктывкарском поселке Краснозатонском 3 января. Ситуация примерно такая же: у женщины распух палец, кольцо не снималось. Она пыталась снять его народным методом с помощью нитки и масла, но ничего не вышло. Пришлось вызывать спасателей.