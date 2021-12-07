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Спасатели помогли двум жительницам Коми не остаться без пальцев

Спасатели помогли двум жительницам Коми не остаться без пальцевФото с сайта pixabay.com

В Коми двум женщинам понадобилась помощь спасателей после новогодних праздников. Они рисковали остаться без пальцев, передает «Комиинформ».

Первый случай был в Троицко-Печорске. 1 января 35-летняя местная жительница проснулась с распухшим пальцем, не смогла самостоятельно снять обручальное кольцо. Помогли только спасатели, которые за 10 минут срезали украшение. 

Второй случай произошел в сыктывкарском поселке Краснозатонском 3 января. Ситуация примерно такая же: у женщины распух палец, кольцо не снималось. Она пыталась снять его народным методом с помощью нитки и масла, но ничего не вышло. Пришлось вызывать спасателей. 

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