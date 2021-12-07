В Минздраве рассказали, какой будет новая поликлиника в Лесозаводе

Новая поликлиника в Лесозаводе планируется трехэтажной. Другие подробности со ссылкой на региональный Минздрав передает БНК .

На третьем этаже: акушерско-гинекологический блок, кабинеты специалистов, прививочный кабинет, эндоскопическое отделение, манипуляционные, кабинет функциональной диагностики, группы анестезиологии, дневного стационара, кабинеты администрации.

На цокольном этаже планируется размещение служебных помещений, склада медикаментов, центрального стерилизационного отделения, помещения для временного размещения медицинских отходов класса «Б» и «В».

Размеры и общая площадь здания будут определять с учетом современных нормативных документов для проектирования амбулаторно-поликлинических учреждений. Также будут учитывать численность прикрепленных взрослых (19 тысяч человек) и детей (3,2 тысячи человек). Помимо этого рассчитают количество штатных единиц врачебного, сестринского и прочего персонала, числа посещений в смену.

Также сообщается, что в поликлинику привезут компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Правда, до сих пор никто не знает, когда поликлинику построят.

Напомним эпопея с новой поликлиникой в Лесозаводе началась в 2017 году, когда старая пришла в аварийное состояние. Построить новую должны были до 2020 года. Правительство Коми заключило соглашение с частным инвестором, который за свои средства обязался отремонтировать и приспособить помещения для размещения новой поликлиники, закупить необходимое оборудование, нанять персонал и полностью обеспечить первичную амбулаторную медицинскую помощь всем взрослым и детям, проживающим на территории микрорайона.

В декабре 2019 года клиника под названием «Полимедика» была готова и даже получила лицензию. Однако открыться ей так и не дали, и в итоге руководство частной клиники просто забрало оборудование и покинуло регион, при этом инвесторы понесли миллионные убытки.

7 августа 2020 года и.о. министра здравоохранения Коми Борис Александров сообщил, что они ищут место под строительство новой государственной поликлиники в Лесозаводе. Тогда же назывались сроки строительства: 2021 год.

В конце 2021 года уже другой и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил, что он не знает, когда построят поликлинику. Власти только нашли место для строительства. Проекта нет, инвесторов нет. А десятки тысяч людей остаются без собственной поликлиники.