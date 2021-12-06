В Коми появятся льготные тарифы на электрическую энергию

Изменения федерального законодательства в сфере электроэнергетики определяют с 2022 года устанавливать тарифы на электроэнергию для потребителей дизельных электростанций на экономически обоснованном уровне. Высокая себестоимость выработки на таких электростанциях значительно превышает средние тарифы, и с учетом изменений федерального законодательства могла бы привести к росту тарифов на электроэнергию с 3,56 руб./кВтч до почти 44 руб./кВтч.
В нашей Республике на сегодня функционирует 28 дизельных электростанций, обеспечивающих поставку электроэнергии в 44 населенных пункта. Помимо населения, немалую часть потребителей электроэнергии на территориях технологически изолированных зон составляют бюджетные организации, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сельской местности.
Действующей редакцией Закона о льготных тарифах применение тарифов на электрическую энергию (мощность) ниже экономически обоснованных для потребителей региона не предусмотрено.
В связи с этим для недопущения роста, Комитет Республики Коми по тарифам проработал проект изменений в указанный Закон, по которому предлагается установить льготные тарифы на электрическую энергию для потребителей на территориях сел «Кипиево», «Брыкаланск», «Няшабож», деревни «Черноборская» МО МР «Ижемский»; поселков сельского типа «Харъяга», «Новый Бор», «Медвежка», сел «Окунев Нос», «Среднее Бугаево», деревень «Верхнее Бугаево», «Крестовка» МО МР «Усть-Цилемский»; поселка сельского типа «Тимушбор», сел «Усть-Унья», «Куръя», деревень «Волосница», «Пачгино», «Скаляп» МО МР «Троицко-Печорский»; деревни «Васькино» МО ГО «Усинск», поселка сельского типа «Кочмес», сел «Адзьвавом», «Петрунь», деревни «Ягъёль» МО ГО «Инта»; села «Дзёль», деревень «Габово», «Канава» МО МР «Усть-Куломский»; поселка сельского типа «Мещура» МО МР «Княжпогостский»; села «Важгорт» МО МР «Удорский» и поселка городского типа «Сивомаскинский» МО ГО «Воркута».
Например, льготные тарифы на электрическую энергию (мощность) для жителей вышеуказанных территорий на 2022 год предлагается установить на уровне применяемых для расчета с населением сельских поселений всей республики (без дифференциации по зонам суток):
- 3,56 руб./кВтч на 1 полугодие 2022 года с учетом НДС;
- 3,70 руб./кВтч на 2 полугодие 2022 года с учетом НДС;
По предварительным расчетам необходимый объем субсидирования средств для установления льготных цен (тарифов) на электрическую энергию на 2022 год составит более 360 млн рублей.