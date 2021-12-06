В Коми появятся льготные тарифы на электрическую энергию

Изменения федерального законодательства в сфере электроэнергетики определяют с 2022 года устанавливать тарифы на электроэнергию для потребителей дизельных электростанций на экономически обоснованном уровне. Высокая себестоимость выработки на таких электростанциях значительно превышает средние тарифы, и с учетом изменений федерального законодательства могла бы привести к росту тарифов на электроэнергию с 3,56 руб./кВтч до почти 44 руб./кВтч.

В нашей Республике на сегодня функционирует 28 дизельных электростанций, обеспечивающих поставку электроэнергии в 44 населенных пункта. Помимо населения, немалую часть потребителей электроэнергии на территориях технологически изолированных зон составляют бюджетные организации, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сельской местности.