Выяснилось, когда станут доступны детская и назальная вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие вакцины можно ожидать в 2022 году. - В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной, — сказал он. Кроме того, отметил Гинцбург, НИЦЭМ планирует провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса. - Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно, — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно, — подчеркнул собеседник агентства.

Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.