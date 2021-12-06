Выяснилось, когда станут доступны детская и назальная вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие вакцины можно ожидать в 2022 году.
- В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной, — сказал он.
Кроме того, отметил Гинцбург, НИЦЭМ планирует провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.
- Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно, — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно, — подчеркнул собеседник агентства.
Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.
Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.