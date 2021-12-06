Врач назвал способ продлить жизнь на 8 лет

Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил в интервью РИА Новости академик РАН, кардиолог Лео Бокерия.
Ученый подчеркнул, что ходьба — это вид активности, который не требует никаких затрат, потому она столь популярна. Между тем, пользу ходьбы трудно переоценить.
— Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка, — посоветовал Бокерия. — Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, — привел пример академик.
Он добавил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать здоровому образу жизни. Его главными составляющими, по словам Бокерии, являются правильное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка.