В последний день 2021 года из Сыктывкара вывезли 160 тонн мусора

Связано это с генеральными уборками, которые жители региона делают дома, избавляясь от различного хлама, копившегося в течение года, люди готовят праздничные столы и по традиции мусор выносят именно 31 декабря, не оставляя его на первый день Нового года.

Региональный оператор Севера в новогодние праздники работает в усиленном режиме. Как показал прошлогодний опыт, именно 31 декабря на площадках оказывается рекордное количество мусора.

В результате, некоторые площадки, где особенно остро ощущается нехватка контейнеров, 31 декабря регоператор вывозил дважды за день.

31 декабря и за три дня января в Сыктывкаре Региональный оператор Севера вывез более 600 тонн отходов, в Эжве - 132 тонны. В Ухте за этот же период вывезено 456 тонн, а в Сосногорске чуть более 74 тонн.

В Воркуте 31 декабря, 1, 2 и 3 января вывезли 227 тонн отходов. Кстати, в этом году в Воркуте производственный участок регионального оператора перешел на новый график работы и это сразу же ощутили жители поселков, отметив, что мусор вывозят без сбоев.

Региональный оператор Севера напоминает собственникам контейнерных площадок о необходимости своевременно расчищаться подъезды к местам накопления ТКО, а к автовладельцам с просьбой не парковать свои машины возле контейнерных площадок, так как это затрудняет работу спецтехники.