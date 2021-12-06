Никаких QR-кодов нет: как учителя из России живут в охваченной омикроном Южной Африке

Что мы знаем о Южной Африке? Думаю, что большинство россиян вряд ли сходу вспомнят что-то интересное об этой стране. Кто-то припомнит про природу и сафари, кто-то про мыс Доброй Надежды, а любители футбола наверняка еще не забыли, что именно в ЮАР в 2010 году проводился чемпионат мира. Сейчас же ЮАР связывают больше с новым штаммом коронавируса "омикрон", который вызывает опасение у многих экспертов.

К ПАНДЕМИИ ОТНОСЯТСЯ ФИЛОСОФСКИ

Казалось бы, в связи с вспышкой "Омикрона" в стране должны ввести локдаун и запретить все перемещения. Однако на деле все совсем не так. Корреспондент портала “Прогород” поговорил с Алексеем и Ириной Стребковыми, которые вот уже третий год живут и работают в ЮАР. По их словам, никто в Претории (столица Южной Африки, прим. ред.) не замечает коронавирус.

- К Пандемии здесь стали относиться философски, несмотря на то что прирост заболевших ежедневно отмечается на уровне 15 тысяч человек. Страна на 1-м уровне. Всё открыто. Мы ходим регулярно в Тренажёрный зал, где одновременно занимаются сотни спортсменов, открыты бассейны, сауны, кафе, рестораны. Нет QR!! На новогодние праздники мы летим на берега индийского океана и проедем на машине по Гарден-Рут, самой красивой дороге в мире, по сведениям ЮНЕСКО, вплоть до Атлантического океана!, – рассказал Алексей.

Супруги Стребковы за свою жизнь успели посмотреть мир. Три года жили в Египте, четыре в Болгарии, два в Японии, шесть во Вьетнаме. Теперь вот ЮАР. Узнав, кем работают Алексей и Ирина люди обычно удивляются. Стребковы – простые учителя русского и литературы. На рабочий процесс коронавирус все же наложил отпечаток. В 2020 году из-за закрытого неба они так и не смогли прилететь в отпуск в Россию, зато больше узнали про Африку.

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