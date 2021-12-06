Россиянам рассказали, какие периоды работы не учтут при назначении пенсии

Юрист Ирина Сивакова в беседе с изданием PRIMPRESS рассказала, что определённый период работы теперь не будут включать в общий стаж при назначении пенсии.

Записи в трудовой книжке не достаточно для включения обозначенного периода работы в общий стаж. Такое решение принял Верховный суд.

По словам специалиста, данный закон, прежде всего, затронет тех, кто работает, но не получает за свой труд деньги. Например, руководители некоммерческих организаций, потребительских кооперативов или СНТ.

Согласно действующему законодательству, в стаж может быть включено только то время работы, когда в Пенсионный фонд перечислялись страховые взносы от работодателя. Именно отчисление взносов является главным основанием для учёта трудового стажа. Если перечисления в ПФР отсутствовали, то даже запись в трудовой книжке не станет основанием для включения обозначенного периода работы в общий стаж, объясняется в публикации АБН.

Вместе с тем в Минтруде не единожды подчёркивали, что работодатели должны включать граждан, работающих на безвозмездной основе, в свои отчёты для Пенсионного фонда. Если работодатели этого не делали, то на них накладывали штрафные санкции.

Однако не так давно решение на этот счёт принял Верховный суд РФ, который постановил, что стаж работы на безвозмездной основе не может быть включён в общий пенсионный, так как в таком случае отсутствовали страховые взносы в ПФР.

Сивакова отметила, что именно по этой причине работа председателем СНТ, гаражного кооператива не войдёт в страховой стаж, если за неё не платили.