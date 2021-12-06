Минстрой Коми напоминает, что делать, если в доме пропало тепло в морозы

5 января в Коми ожидаются мощные морозы. В Сыктывкаре, по данным Коми ЦГМС, температура воздуха опустится до -30 градусов. Поэтому Минстрой Коми напоминает, как нужно действовать, если в доме вдруг пропало тепло.

В случае перебоев теплоснабжения, электричества, убедительная просьба сообщать об эксцессах в свою управляющую организацию. Если управляющая организация не предпринимает никаких действий, то необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу, где у вас должны письменно зафиксировать заявку и сообщить ее номер.