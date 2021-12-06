Росгвардия Коми зовет учиться в вузы Национальной гвардии

Управление Росгвардии по Коми информирует о поступлении в высшие учебные заведения ведомства. В качестве кандидатов рассматриваются граждане России со средним общим или средним профессиональным образованием, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и физической подготовленности к обучению. Возрастной порог: граждане, не проходившие военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет.
Отбор проходит в следующие вузы:
1. Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева;
2. Санкт-Петербургский военный институт;
3. Пермский военный институт;
4. Саратовский военный Краснознаменный институт.
Подробную информацию о поступлении, факультетах, вступительных испытаниях, а также требованиях, предъявляемых к кандидатам, можно узнать на официальных сайтах образовательных учреждений.