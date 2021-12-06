Росгвардия Коми зовет учиться в вузы Национальной гвардии

Управление Росгвардии по Коми информирует о поступлении в высшие учебные заведения ведомства. В качестве кандидатов рассматриваются граждане России со средним общим или средним профессиональным образованием, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и физической подготовленности к обучению. Возрастной порог: граждане, не проходившие военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет.

Подробную информацию о поступлении, факультетах, вступительных испытаниях, а также требованиях, предъявляемых к кандидатам, можно узнать на официальных сайтах образовательных учреждений.

По всем интересующим вопросам обращаться в отделение учета и комплектования Управления Росгвардии по Республике Коми с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, тел. 8-8212-21-20-55.