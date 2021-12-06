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Росгвардия Коми зовет учиться в вузы Национальной гвардии

Росгвардия Коми зовет учиться в вузы Национальной гвардииФото управления Росгвардии по Коми

Управление Росгвардии по Коми информирует о поступлении в высшие учебные заведения ведомства. В качестве кандидатов рассматриваются граждане России со средним общим или средним профессиональным образованием, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и физической подготовленности к обучению. Возрастной порог: граждане, не проходившие военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие  по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет.

Отбор проходит в следующие вузы:

1. Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева;
2. Санкт-Петербургский военный институт;
3. Пермский военный институт;
4. Саратовский военный Краснознаменный институт.

Подробную информацию о поступлении, факультетах, вступительных испытаниях, а также требованиях, предъявляемых к кандидатам, можно узнать на официальных сайтах образовательных учреждений.

По всем интересующим вопросам обращаться в отделение учета и комплектования Управления Росгвардии по Республике Коми с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, тел. 8-8212-21-20-55.

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