Климатолог рассказал об аномальных перепадах температуры в 2022 году

Погода в России в 2022 году ожидается такая же "нервная", как и в 2021 году. Об этом заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин в интервью радио "Спутник".
По мнению эксперта, процессы, происходящие в Тихом океане, приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020 году, и примерно такой же, как в 2021 году.
Из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла. И в 2022 году жители Земли столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года, продолжил эксперт.
- Сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие, – отметил Кокорин.
Со временем поверхность океана согреется и климат станет теплее, добавил он. В целом из-за глобального изменения климата в следующие десятилетия будет наблюдаться медленный рост температуры воздуха, заключил климатолог.