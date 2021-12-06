Климатолог рассказал об аномальных перепадах температуры в 2022 году

Погода в России в 2022 году ожидается такая же "нервная", как и в 2021 году. Об этом заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин в интервью радио "Спутник".

По мнению эксперта, процессы, происходящие в Тихом океане, приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020 году, и примерно такой же, как в 2021 году.

Из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла. И в 2022 году жители Земли столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года, продолжил эксперт.