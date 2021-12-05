6 книг для отличных новогодних выходных: подборка от Юношеской библиотеки Коми

Сегодня, 4 января, после небольших выходных открывается Юношеская библиотека Республики Коми. Там с «Про Городом» поделились списком отличных книг, которые обязательно стоит прочитать в новогодние праздники.

Новогодние выходные такие длинные и одновременно такие короткие. Есть время, чтобы заняться любимыми делами, встретиться с друзьями или погулять по городу. Но при этом времени слишком мало, чтобы успеть сделать все, что хочется. Как же провести эти дни так, чтобы потом не пожалеть о потраченном времени? Конечно же, провести их с книгой!

Все мы ждем волшебства и чудес. И чудеса случаются. Кто-то, уже давно отчаявшийся, вдруг находит любовь. Кто-то встречает своего ангела-хранителя или просто хорошего человека, который поможет в трудную минуту. У кого-то сбывается мечта, кто-то сам исполняет чужие желания. Такие чудесные истории, написанные известными авторами Наринэ Абгаряном, Александром Цыпкин, Евгением ЧеширКо, Максимом Малявиным, Ольгой Лукас собраны в книге «Рассказы к Новому году и Рождеству».

«Ночь перед Рождеством»

Рождество – не время года, а состояние души. Вспоминаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» о том, как черт украл месяц и спрятал его, чтобы испортить всем праздник, входит в большой цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Яркий колорит Малороссии XVIII века, захватывающие приключения, фонтан эмоций – и все это ожидает вас в волшебной книге, наполненной юмором и мистикой, бытом и романтикой, и конечно, ощущением праздника.

«Мое рождественское свидание»

Героиня повести британской писательницы Холли Смейл «Мое рождественское свидание» Гарриет – настоящая умница. Она знает множество фактов о Рождестве. Например, что первая открытка с поздравлениями была отправлена в 1843 году, и начинает праздновать его уже с середины августа. Юная модель ничего не смыслит в романтических отношениях и совсем не знает, как подготовиться к свиданию. Книжка для тех, кто верит в сказки и первый прекрасный поцелуй с мальчиком своей мечты.

«Чудеса в зимнем лесу»

Книгу английских писателей Синтии и Брайана Патерсонов «Чудеса в зимнем лесу» можно читать всей семьей. Добрые истории с красивыми иллюстрациями – замечательный повод прогуляться по сказочному Лисьему Лесу, поиграть с ёжиком, кроликом или мышонком в весёлые игры, найти волшебные санки, которые привезут прямо в замок Деда Мороза.

«Волшебные сказки круглый год»

Сказочное издание Энид Блайтон «Волшебные сказки круглый год» украсили великолепные иллюстрации талантливой художницы Бэки Кэмерон. Книга прекрасно развивает творческие способности, воображение и любознательность юных читателей. Дети с большим удовольствием будут слушать эти добрые истории с увлекательными сюжетами, чудесами и превращениями, в исполнении папы в костюме Деда Мороза.

А эта книга пользуется просто невероятной популярностью и пользуется еще большим спросом, нежели горячие пирожки. «Подарок от кота Боба» - это история Боуэн Джеймса о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих странах. До встречи с котом Джеймс не любил Рождество. Но питомец сотворил настоящее рождественское чудо, подарив своему хозяину буквально новую жизнь.

Коллектив Юношеской библиотеки Республики Коми поздравляет сыктывкарцев с Новым годом и с Рождеством! Пусть праздник дарит всем радость, веру в чудеса, удивительные события и исполняет мечты!

Напоминаем, что в новогодние выходные библиотека работает 4, 5, 6 и 9 января. Приходите и читайте хорошие книги!