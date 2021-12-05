За год росгвардейцы Коми предотвратили 354 кражи

За 2021 год на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступило более 4,5 тысяч сигналов тревога, при этом было предотвращено 354 попытки краж и хищения охраняемого имущества, передает пресс-служба ведомства. Краж из охраняемых объектов и квартир граждан не допущено.
Сейчас вневедомственная охрана Росгвардии обеспечивает безопасность более 2400 объектов различных форм собственности, а также более 2700 мест проживания и хранения имущества граждан.
Также сообщается, что Росгвардия обеспечила значительный вклад в охрану общественного порядка. За административные правонарушения задержано более 1,6 тысяч человек, в отношении 102 задержанных лиц возбуждены уголовные дела, задержано 20 человек, находившихся в розыске, изъято из незаконного оборота более 24 граммов наркотических веществ.
За прошедший период сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии неоднократно проявляли свою гражданскую позицию и пресекали противоправные действия нарушителей, помогали людям в трудных жизненных ситуациях. Благодаря слаженным и оперативным действиям росгвардейцев, удалось избежать серьезных последствий.