За год росгвардейцы Коми предотвратили 354 кражи

За 2021 год на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступило более 4,5 тысяч сигналов тревога, при этом было предотвращено 354 попытки краж и хищения охраняемого имущества, передает пресс-служба ведомства. Краж из охраняемых объектов и квартир граждан не допущено.

Сейчас вневедомственная охрана Росгвардии обеспечивает безопасность более 2400 объектов различных форм собственности, а также более 2700 мест проживания и хранения имущества граждан.