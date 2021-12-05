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За год росгвардейцы Коми предотвратили 354 кражи

За год росгвардейцы Коми предотвратили 354 кражиФото управления Росгвардии по Коми

За 2021 год на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступило более 4,5 тысяч сигналов тревога, при этом было предотвращено 354 попытки краж и хищения охраняемого имущества, передает пресс-служба ведомства. Краж из охраняемых объектов и квартир граждан не допущено.

Сейчас вневедомственная охрана Росгвардии обеспечивает безопасность более 2400 объектов различных форм собственности, а также более 2700 мест проживания и хранения имущества граждан. 

Также сообщается, что Росгвардия обеспечила значительный вклад в охрану общественного порядка. За административные правонарушения задержано более 1,6 тысяч человек, в отношении 102 задержанных лиц возбуждены уголовные дела, задержано 20 человек, находившихся в розыске, изъято из незаконного оборота более 24 граммов наркотических веществ. 

За прошедший период сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии неоднократно проявляли свою гражданскую позицию и пресекали противоправные действия нарушителей, помогали людям в трудных жизненных ситуациях. Благодаря слаженным и оперативным действиям росгвардейцев, удалось избежать серьезных последствий.

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