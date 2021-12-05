Заведите себе друга: 7 домашних питомцев, которых продают сыктывкарцы

Сегодня портал “ПроГород” выяснил, каких братьев наших меньших можно купить в Сыктывкаре.

Под бой курантов в новогоднюю ночь сыктывкарцы традиционно загадывали желания. Кто-то мечтает сменить работу, встретить любовь, съездить в отпуск... А кто-то - наконец-то завести домашнего питомца.

Кобелю полтора года. Нынешние хозяева рассказали, что пес не кастрирован, любит охотиться и гулять по лесу. Животному будет хорошо жить в частном доме или на даче.

Крыса альбинос, 50 рублей

Грызунам около 4 месяцев. Есть самцы и самки. Дружелюбные, всеядные и расположенные к человеку. Станут отличным компаньоном.

Карликовый кролик, 1700 рублей

Крольчихе 2,4 года. Хозяева продают ее вместе с клеткой.

Хорек, 13 000 рублей

Хорьку Семе 9 месяцев. Он ласковый и общительный грызун. Кастрирован, ходит в туалет в лоток и на пеленку. Сема живет не в клетке, а свободно передвигается по квартире. Хорошо уживется с котами.

Красноухие черепахи, 1000 рублей

Интересные и умные животные. Продаются вместе с аквариумом.

Белка, 7000 рублей

У продавца есть самцы в возрасте 1 год и 8 месяцев и самочка 2 месяцев. Также есть две состоявшиеся пары. Это обойдется в 12 тысяч рублей.

Морская свинка, 1500 рублей

Грызуны родились в конце октября 2021 года. Милая морская свинка станет для вас отличным другом.