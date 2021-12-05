Заведите себе друга: 7 домашних питомцев, которых продают сыктывкарцы

Под бой курантов в новогоднюю ночь сыктывкарцы традиционно загадывали желания. Кто-то мечтает сменить работу, встретить любовь, съездить в отпуск... А кто-то - наконец-то завести домашнего питомца.
Сегодня портал “ПроГород” выяснил, каких братьев наших меньших можно купить в Сыктывкаре.
Собака, 1 рубль
Кобелю полтора года. Нынешние хозяева рассказали, что пес не кастрирован, любит охотиться и гулять по лесу. Животному будет хорошо жить в частном доме или на даче.
Крыса альбинос, 50 рублей
Грызунам около 4 месяцев. Есть самцы и самки. Дружелюбные, всеядные и расположенные к человеку. Станут отличным компаньоном.
Карликовый кролик, 1700 рублей
Крольчихе 2,4 года. Хозяева продают ее вместе с клеткой.
Хорек, 13 000 рублей
Хорьку Семе 9 месяцев. Он ласковый и общительный грызун. Кастрирован, ходит в туалет в лоток и на пеленку. Сема живет не в клетке, а свободно передвигается по квартире. Хорошо уживется с котами.
Красноухие черепахи, 1000 рублей
Интересные и умные животные. Продаются вместе с аквариумом.
Белка, 7000 рублей
У продавца есть самцы в возрасте 1 год и 8 месяцев и самочка 2 месяцев. Также есть две состоявшиеся пары. Это обойдется в 12 тысяч рублей.
Морская свинка, 1500 рублей
Грызуны родились в конце октября 2021 года. Милая морская свинка станет для вас отличным другом.