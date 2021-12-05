Президент РАН считает, что ковид войдет в режим сезонных эпидемий гриппа

Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Так считает президент Российской академии наук Александр Сергеев, пишет ТАСС.

- Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей. Но создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли. То, что происходит с ковидом, - это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа, - отметил Сергеев.