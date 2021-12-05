Новая работа и неудачи в любви: гороскоп на 4 января

Жизненный потенциал на высоком уровне. Усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения. Вероятно, все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете найти выход. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Вас ожидают деловые и личные свидания. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Звезды благоприятствуют творческой работе.

День имеет неоднозначный, противоречивый характер. В первой половине дня на душе у вас будет светло и радостно. Это время благоприятно для решения задач в профессиональной сфере деятельности, заключения браков, крупных приобретений, планирования путешествий и отдыха.

Гороскоп на 4 января 2022 года Близнецы

Этот день благоприятный для наиболее полного раскрытия вашей личности. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Эмоциональный взлет будет положительно влиять на ваше физическое состояние.

Гороскоп на 4 января 2022 года Рак

День, благоприятный для начала любого важного дела, использования информации. Ваша активность будет по достоинству оценена окружающими, однако не следует принимать кардинальных решений. Главное – сохранить накопленное и оградиться от искушения достичь большего.

Гороскоп на 4 января 2022 года Лев

Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется изменить манеру отношений с домочадцами.

Гороскоп на 4 января 2022 года Дева

Звезды предупреждают, что период испытаний для вас еще не закончился. Любая деятельность потребует от вас больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. В личной жизни вероятны приятное известие или романтический поступок. Вероятна поддержка людей, от которых вы не ждали понимания.

Гороскоп на 4 января 2022 года Весы

Возможно, сегодня Весам-государственным служащим предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи неоправданны – смело идите вперед.

Гороскоп на 4 января 2022 года Скорпион

Сегодня вас ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Гороскоп на 4 января 2022 года Стрелец

Гармоничный день. Этот день откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности.

Гороскоп на 4 января 2022 года Козерог

Жизненный потенциал на высоком уровне. День благоприятен для контактов. Вероятно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Однако вы сможете добиться полного успеха только при том условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров по бизнесу. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель.

Гороскоп на 4 января 2022 года Водолей

Удачный во всех отношениях день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи – совет и поддержка доверенных людей придется как нельзя кстати. Сегодня можно подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Вероятны событие или новость, которые благотворно повлияют на ваши дела.

Гороскоп на 4 января 2022 года Рыбы

День благоприятен и для работы, и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Сегодня, возможно, произойдет какое-то важное событие в вашей жизни. Вероятно, вас ждет романтическая встреча с человеком, который может стать предметом вашей любви.