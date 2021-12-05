В Коми больше людей стало искать работу

По данным Комистата, который ссылается на информацию министерства труда, занятости и социальной защиты республики, на конец ноября 2021 года в службах занятости на учете стояли 8839 человек, не занятых трудовой деятельностью. По сравнению с предыдущим месяцем их стало на 136 больше.

В республике за последний месяц безработными зарегистрировали 1,4 тыс. человек, в то время как 1,7 тыс. лишились этого статуса (большинство из них — так и не найдя работу). Но официальная безработица в Коми снизилась. Об этом сообщает " БНК ".

При этом снизилось количество зарегистрированных безработных: если в октябре их было 6907 человек, то в следующем месяцев стало 6689. В ноябре статус безработного получили 1,4 тыс. человек, сняты с регистрационного учета были 1,7 тыс. человек, но только 0,8 тыс. из них — в связи с трудоустройством.

Пособие по безработице на конец ноября получал 4459 человек — на 8 больше, чем месяцем ранее.

Уровень официальной безработицы снизился до 1,6% (такой же был и в сентябре) — это самое низкое значение с начала пандемии коронавируса.

Если применять методологию Международной организации труда, уровень безработицы в регионе значительно выше. По данным выборочного исследования, в среднем за август-октябрь численность рабочей силы в республике оценивалась в 418 тыс. человек, из них 388,1 тыс. были заняты, а 30 тыс. не имели доходного занятия, но активно его искали. То есть безработица в реальности на начало ноября составляла 7,2%.

В ноябре снизилась заявленная потребность предприятий и организаций в наемных работниках: если в октябре работодатели заявляли о том, что им нужно 14 тыс. человек, то в ноябре вакансий стало 13,1 тыс. Тем не менее свободных рабочих мест остается в два раза больше, чем официально зарегистрированных безработных.