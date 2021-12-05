Эксперт рассказала, как выросли пенсии в новом году

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян. Об этом сообщают "РИА Новости".

Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9 процента с 1 января 2022 года. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6401 рубль, пояснила собеседница агентства. Рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан, добавила Финогенова.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.