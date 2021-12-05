В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем "страшные картинки"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил размещать на бутылках со спиртными напитками "страшные картинки". Об этом сообщает "Российская газета".

Народный избранник напомнил, что производители табачной продукции давно уже играют по правилам - на пачках сигарет они размещают вызывающие отвращение изображения, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. "Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом", - цитирует Хамзаева РИА Новости.