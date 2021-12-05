Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На трассе под Сыктывкаром легковой автомобиль угодил под большегруз

На трассе под Сыктывкаром легковой автомобиль угодил под большегрузФото из архива PG11.ru

На трассе под Сыктывкаром случилось серьезное ДТП. Об этом сообщает "БНК".

Как сообщает ГИБДД МВД по Коми, ДТП случилось 2 января в 20.45 на 14-м километре трассы "обход Сыктывкара". Мужчина 75 года рождения ехал на Chevrolet Lacetti по второстепенной дороге — подъезд к садовому товариществу «Находка» — в направлении обхода Сыктывкара, не убедился в безопасности совершаемого маневра, не предоставил преимущества в движении, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом, которым управлял мужчины 82 года рождения. Большегруз двигался по главной дороге в направлении Сыктывкара.

В ДТП пострадал водитель Chevrolet. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих левого тазобедренного сустава. Его госпитализировали.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости