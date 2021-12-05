На трассе под Сыктывкаром легковой автомобиль угодил под большегруз

На трассе под Сыктывкаром случилось серьезное ДТП. Об этом сообщает "БНК".

Как сообщает ГИБДД МВД по Коми, ДТП случилось 2 января в 20.45 на 14-м километре трассы "обход Сыктывкара". Мужчина 75 года рождения ехал на Chevrolet Lacetti по второстепенной дороге — подъезд к садовому товариществу «Находка» — в направлении обхода Сыктывкара, не убедился в безопасности совершаемого маневра, не предоставил преимущества в движении, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом, которым управлял мужчины 82 года рождения. Большегруз двигался по главной дороге в направлении Сыктывкара.