В Коми тарифы на коммунальные платежи не растут два раза в год

- С 1 января очередного года тарифы (на коммунальные услуги) не растут. По своему размеру они не превышают тарифы, по которым граждане и юридические лица расплачивались в предшествующем году.

В социальных сетях распространен миф о том, что тарифы на коммунальные услуги растут дважды в год.

Изменение тарифов на коммунальные услуги (электро- и тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение и обращение с ТКО) происходит 1 июля каждого года. При этом рост тарифов ограничен предельными индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. В первом полугодии 2022 года – 0%, с 1 июля 2022 года – 4,1% в среднем по Республике Коми и 6,5% для отдельных муниципальных образований.

При этом отмечается, что в 2022 году в некоторых муниципальных образованиях Коми будут действовать льготные тарифы:

— на тепловую энергию, в том числе будет применяться их «заморозка»;

— на холодное водоснабжение и водоотведение;

— на горячую воду;

— на услугу по обращению с ТКО (по всей территории Республики Коми);

— на электроэнергию, потребляемую от дизельных электростанций (прорабатывается проект изменений в Закон о льготных тарифах).

Льготный тариф — это тариф, применяемый при расчетах с жителями и размер которого ниже, чем размер экономически обоснованного тарифа. При этом разница между экономически обоснованным и льготным тарифами выплачивается ресурсоснабжающим организациям за счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, в Республике Коми применяется понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию – 0,7. Он действует в отношении всего населения, проживающего в сельских и городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами или электроотопительными установками, а также для членов садоводческих некоммерческих товариществ.

Комитет Республики Коми по тарифам убедительно просит жителей региона доверять только проверенной информации и ориентироваться на надежные источники.