В Коми тарифы на коммунальные платежи не растут два раза в год

В социальных сетях распространен миф о том, что тарифы на коммунальные услуги растут дважды в год.
И. о. председателя Комитета РК по тарифам АннаТюрнина отметила:
- С 1 января очередного года тарифы (на коммунальные услуги) не растут. По своему размеру они не превышают тарифы, по которым граждане и
юридические лица расплачивались в предшествующем году.
Изменение тарифов на коммунальные услуги (электро- и тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение и обращение с ТКО) происходит 1 июля каждого года. При этом рост тарифов ограничен предельными индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. В первом полугодии 2022 года – 0%, с 1 июля 2022 года – 4,1% в среднем по Республике Коми и 6,5% для отдельных муниципальных образований.
При этом отмечается, что в 2022 году в некоторых муниципальных образованиях Коми будут действовать льготные тарифы:
— на тепловую энергию, в том числе будет применяться их «заморозка»;
— на холодное водоснабжение и водоотведение;
— на горячую воду;
— на услугу по обращению с ТКО (по всей территории Республики Коми);
— на электроэнергию, потребляемую от дизельных электростанций (прорабатывается проект изменений в Закон о льготных тарифах).
Льготный тариф — это тариф, применяемый при расчетах с жителями и размер которого ниже, чем размер экономически обоснованного тарифа. При этом разница между экономически обоснованным и льготным тарифами выплачивается ресурсоснабжающим организациям за счет средств республиканского бюджета.
Кроме того, в Республике Коми применяется понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию – 0,7. Он действует в отношении всего населения, проживающего в сельских и городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами или электроотопительными установками, а также для членов садоводческих некоммерческих товариществ.
Комитет Республики Коми по тарифам убедительно просит жителей региона доверять только проверенной информации и ориентироваться на надежные источники.