Сокращенные на работе россияне смогут досрочно выйти на пенсию

С 1 января россияне, уволенные с работы в предпенсионном возрасте по причине сокращения, смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года. Об этом сообщает "Российская газета".

Из документа следует, что гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением штата работников, с их согласия "может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста"