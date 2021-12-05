Спасатели рассказали, как избежать обморожения в холода

МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению. Об этом сообщают "РИА Новости".
- Перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые к обморожению участки тела: наденьте теплые носки, перчатки лучше сменить варежками, не забудьте про шарф и шапку. Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе, - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС пояснили, что лучше всего за 20-30 минут перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду.
Кроме того, спасатели рекомендуют проводить на морозе не более 1,5 часов, делать перерывы и заходить в теплое помещение.
Также в морозы необходимо отказаться от низкокалорийной диеты, а в свой ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C.
- Для того чтобы согреться, ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым, отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт. Курение на морозе также вредно. Никотин действует сосудосуживающе, - поясняет МЧС.