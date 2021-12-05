Спасатели рассказали, как избежать обморожения в холода

МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые к обморожению участки тела: наденьте теплые носки, перчатки лучше сменить варежками, не забудьте про шарф и шапку. Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе, - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС пояснили, что лучше всего за 20-30 минут перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду.

Кроме того, спасатели рекомендуют проводить на морозе не более 1,5 часов, делать перерывы и заходить в теплое помещение.

Также в морозы необходимо отказаться от низкокалорийной диеты, а в свой ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C.