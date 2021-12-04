Зависимость от видеоигр официально признали болезнью

Зависимость от видеоигр получила статус официально признанного заболевания. Об этом говорится в Международной классификации болезней (МКБ-11), одиннадцатое издание которой вступило в силу с 1 января 2022 года, пишет Р БК.
Игровая зависимость, называемая игровым расстройством, характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн. Также для игровой зависимости характерно изменение приоритетов пациента от повседневной деятельности и жизненных интересов в пользу игр даже при возникновении негативных последствий.
«Модель игрового расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся», — говорится в документе.
Симптомы заболевания могут как проявляться непрерывно, так и возникать периодически. Диагноз о зависимости от игр врачи могут ставить в случае, если у человека из-за игр на протяжении года возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Однако в некоторых случаях срок наблюдения за пациентом можно сократить, если проявляются «серьезные симптомы» заболевания.