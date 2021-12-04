Экскурс в историю: как раньше отмечал Новый год коми народ

Сейчас все отмечают Новый год стандартно: собираются в кругу близких людей, готовят праздничный стол, делятся поздравлениями, дарят подарки и ходят гулять. Но у коми народа были свои особенные праздничные традиции. Доктор исторических наук Татьяна Чудова рассказала «Про Городу», как именно коми народ отмечал декабрьские и январские праздники.

Представляете, коми Новый год в принципе не праздновали! По словам учёного, у них была иная ментальность. Вместо привычного для нас праздника, они отмечали двунадесятые и престольные праздники.

«Там, где престол был освящен в День Модеста, там праздновали. Но это был престольный праздник» - сообщила Татьяна Чудова.

В зимний цикл праздников входили День Модеста, Рождество и Святки. Также проходил Рождественский пост с 28 декабря по 7 января, когда посиделки проходили редко и без обычных развлечений.

Но самое интересное начиналось с 31 декабря, когда отмечали Медос. Праздновали его в бассейне Вычегды постным застольем с обязательным атрибутом – специально сваренным пивом.

Далее следовали святки. Это не праздник, а целая система запретов: нельзя прясть, делать громкую работу (колоть дрова, стирать), выходить вечерами на улицу, стричь ногти, материться. Считалось, что это активизировало нечистую силу. И, конечно, гадания стали атрибутом рождественских праздников.

«Ночью девушки надевали на лицо сочень с вырезанными как у маски отверстиями для глаз, а затем выходили на улицу. Полагали, что имя будущего супруга будет совпадать с именем первого попавшего навстречу мужчины», - рассказала Татьяна Чудова.

Повсеместно у коми в эти дни значима была и традиция переодевания, когда парни рядились в женщин, девушки - в мужчин, закрывали лицо марлей или мазали сажей.

Важнейшим праздником Коми был не Новый год, а Рождество (7 января). К этому дню выпекали фигурки животных (лошадок, коров и овец).