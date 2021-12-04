На трассе в Коми полыхал автомобиль

Всё случилось 2 января около 11 часов недалеко от села Серегово. Как сообщили очевидцы, автомобиль загорелся прямо на ходу. К счастью, пассажиры успели выскочить, и никто не пострадал.

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