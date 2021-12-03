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В Сыктывкаре задержали мужчину, который ударил подростка ножом в живот

В Сыктывкаре задержали мужчину, который ударил подростка ножом в живот

В Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 31-летнего мужчины. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого врежа здоровью, передает пресс-служба Следственного комитета. 

Следователи выяснили, что 1 января возле здания по улице Малышева подозреваемый поссорился с 14-летним подростком и ударил его ножом в область живота. Ребенка с тяжелыми травмами увезли в больницу. 

Подозреваемого задержали. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. В отношении фигуранта следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы.

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