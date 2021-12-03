Бензин в 2022 году может резко подорожать: к чему готовиться водителям

Россияне уже привыкли к регулярному повышению цен. За последние пять лет в стране существенно подорожали квартиры, автомобили и многие продукты питания, не говоря уже про регулярный рост тарифов ЖКХ. В нынешнем году наиболее острой проблемой стало резкое подорожание бензина.

Можно вернуть 80-й бензин?

Топливо в 2021-м году дорожало каждый месяц. В некоторых регионах стоимость литра бензина за год подскочила более чем на 10%. Сейчас 92-й бензин в цене превышает уровень прошлогоднего 95-го. Автомобилисты уже шутят, что не прочь бы вновь увидеть на заправках 80-й бензин.

Теперь водители гадают, как изменится цена топлива в 2022-м году. Некоторые эксперты считают, что бензин подорожает до 60, а то и до 100 рублей за литр. По словам руководителя центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирека Галямова, на рост цены топлива будут влиять несколько факторов.

"Очень важен рост потребления. Насколько народ будет именно потреблять, насколько будет расти его покупательская способность. От этого будут зависеть и скачки цен на бензин, и ситуация с 95-м бензином по цене в 60 рублей за литр. Бензин - это логистическая составляющая любого продукта. Поскольку он имеет себестоимость и стоимость, связанную с доставкой. В бухучете она называется ТЗР - транспортно-заготовительные расходы. И вот они тоже будут влиять. Так же, как и ситуация на финансовых рынках - на рынках Китая, США, Европы", - пояснил Галямов.

От инфляции до ковида

По словам эксперта, серьезный удар по мировой экономике нанесла пандемия коронавируса. Как крупный, так и малый бизнес понесли серьезные потери. Отсюда и рост цен, чтобы хоть как-то окупить убытки. Насколько улучшится или наоборот, ухудшится ситуация с ковидом, также отразится на стоимости бензина.

Не стоит забывать и про инфляцию. Из-за нее, по мнению Галямова, стоит ждать резкого подорожания.