В Лесозаводе мощный пожар охватил жилой дом

В Сыктывкаре 1 января случился мощный пожар. Фото с места событий «Про Городу» отправили очевидцы.
По информации горожан, пожар случился в Лесозаводе, в жилом доме напротив школы №33. Здание загорелось около 19 часов, и уже вскоре было охвачено огнем.
На месте работают несколько пожарных машин и личный состав пожарных. Подробности о постравших уточняются.
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