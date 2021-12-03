Законы, которые изменят жизнь сыктывкарцев в 2022 году: мнение юриста

В 2022 году в России вступят силу десятки новых законов, некоторые из которых сильно поменяют жизнь людей. Мы собрали четыре самых интересных нововведения и попросили прокомментировать их юриста Александра Борисова.

Больничные листы станут только электронными

С 1 января все работодатели должны будут подключиться к системе электронного документооборота ФСС. Процедура такая:

врачи ставят на документ электронную подпись и отправляют в ФСС;

фонд напрямую работодателю сообщает об открытии, продлении или закрытии больничного листа;

вам достаточно получить лишь его номер по телефону или электронной почте.

Наш эксперт позитивно оценивает этот закон, поскольку он избавляет от лишней возни с документацией. К тому же сохраняет ваше время, поскольку всё можно оформить дистанционно.

Должникам оставят прожиточный минимум (вступит в силу 1 февраля)

Задача этого закона защитить доходы должников от приставов. Оставят только прожиточный минимум. Чтобы его сохранить, нужно обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов и приложить к нему сведения о счетах, на которые перечисляют доход, а вместе с ними размер и источники дохода. Это нововведение действует не на всё: алименты, возмещение ущерба, вреда здоровья, компенсации (морального вреда и в связи со смертью кормильца), а также штрафы не входят под защиту (не считаются).

«Также хороший закон. На моей практике часто сталкиваюсь с тем, что клиенты обращаются, чтобы снизить процент удержания по долгам. Теперь у людей будет минимум, который забирать нельзя. Это некая гуманистическая защита. Главное, чтобы приставы соблюдали это ограничение» - резюмирует юрист.

Болельщикам оформят Fan ID

В июне 2022 года вступит в силу закон о паспорте болельщика. Оформляется он через «Госуслуги». Без специальной карты вам просто не продадут билеты на стадион. Эту систему использовали в России раньше (на Кубке конфедераций в 2017 году, на ЧМ-2018 и на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге).

Многие болельщики уже высказались против Fan ID. И Александр Борисов считает, что это спорное нововведение. Он советует хорошо поработать над законом и исключить все коррупционные факторы.

За фитнес и спорт можно будет получить налоговый вычет

Налоговый вычет действует на суммы, которые вы потратили с 1 января 2022 года. Его вы получите только в 2023 году, но чеки и договоры начинайте собирать уже с первого дня нового года (в том числе и на детей до 18 лет). Верхняя планка, с которой вы сможете вернуть за спортивные и оздоровительные услуги – 120 тысяч рублей в год. С неё за год вы получите 15600 рублей.