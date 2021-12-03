ЦБ начнет контролировать денежные переводы: как это скажется на жизни сыктывкарцев

С 2022 года Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между физлицами. Юрист Дарья Пухтинская объяснила, как это скажется на жизни сыктывкарцев.

По словам Дарьи, Центробанк уже давно развивает политику финансового контроля.

- Несмотря на появившуюся в СМИ информацию о тотальном контроле движения средств россиян, в настоящее время Банк России опроверг сообщения о широкомасштабном контроле над переводами граждан. Одно из российских изданий сообщило, что ЦБ вводит новую отчетность для банков для тотального контроля над операциями физических лиц, а также, что коммерческие банки получили новый список транзакций, которые надо отслеживать. И в этом перечне ЦБ охватил буквально всё: с карты на карту, со счёта на счёт, платёжные терминалы, переводы с мобильного счёта на банковский, Систему быстрых платежей и многое другое. По заявлению пресс-центра ЦБ, Банк России не планирует этого делать, а политика, проводимая ЦБ РФ и банками, не предполагает тотального контроля над денежными операциями россиян, - отметила юрист.

ЦБ отметил, что усилит контроль за букмекерами и онлайн-казино: регулятор выявляет отдельные зоны риска, связанные с нелегальным денежным оборотом, отмыванием. Это операции, связанные "с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами". ЦБ РФ в 2020 году начал тотальную борьбу с банковским финансированием нелегальных казино и отозвал первые лицензии у банков, обслуживающих теневой игорный бизнес – нелегальные онлайн-казино и другие запрещенные азартные игры. Предполагается, что эта борьба будет продолжаться.

В пресс-службе регулятора пояснили, что речь идет о злоупотреблениях - об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.