Многострадальную «Парму» в Сыктывкаре наконец-то продали

Владельцы ТЦ Vivaldi Plaza (он же «Парма») наконец-то продали его. Открытый аукцион в столице Коми состоялся 20 декабря, сообщает БНК. В единый лот были включены здание торгового центра площадью 22,5 тыс. квадратных метров, подземные сети теплоснабжения и земельный участок под зданием площадью 4,3 тыс. квадратных метров. Начальная цена составляла 738,9 млн рублей.

К участию в аукционе допустили индивидуального предпринимателя Ирину Осадчук из Тюменской области, Закрытый паевой инвестиционный фонд «ГринЯрд» под управлением АО «Управляющая компания «Инвестстрой» из Свердловской области и ООО «Ресурс» из Вологодской области.